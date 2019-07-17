Вєсті. UA: Ляшко зацікавився яйцями. Яких СМС боїться партія "Голос"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17 липня – Ляшко сказав, що любить пити яйця з дитинства. Можливо так він створює майбутніх однопартійців або потім порозкидає радикальні яйця в інші політсили. На партію "Голос" накинулися опоненти зі своїми брудними технологіями та почали розсилати провокаційні СМС зі страшним змістом для партії – що вони не проходять в Раду.

Також у випуску: Новинський думає покинути бізнес і піти у попи. Дуель Гриценка і Смешка, на яку ми заслужили.

Джерело: 24 канал