Вєсті. UA: Ляшко зацікавився яйцями. Яких СМС боїться партія "Голос"
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17 липня – Ляшко сказав, що любить пити яйця з дитинства. Можливо так він створює майбутніх однопартійців або потім порозкидає радикальні яйця в інші політсили. На партію "Голос" накинулися опоненти зі своїми брудними технологіями та почали розсилати провокаційні СМС зі страшним змістом для партії – що вони не проходять в Раду.
Також у випуску:
Новинський думає покинути бізнес і піти у попи.
Дуель Гриценка і Смешка, на яку ми заслужили.
Джерело: 24 канал
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