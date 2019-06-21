Вєсті. UA: Магічний Саакашвілі. Антикорупційна сублімація або Як вкотре взялися за Шуфрича

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 20 червня – чари українських судів дісталися і Саакашвілі, йому відкрили шлях у Раду, бо визнали факт безперервного проживання Міхеїла в Україні протягом п'яти років. НАБУ зацікавилось статками одіозного екс-регіонала Нестора Шуфрича. Щоправда, судячи із кількості успіхів цього органу у минулому, перспективною ця справа не виглядає.

Також у випуску: Ляшко радикально бореться за рейтинг.

Джерело: 24 канал