Вєсті. UA: Магічний Саакашвілі. Антикорупційна сублімація або Як вкотре взялися за Шуфрича
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 20 червня – чари українських судів дісталися і Саакашвілі, йому відкрили шлях у Раду, бо визнали факт безперервного проживання Міхеїла в Україні протягом п'яти років. НАБУ зацікавилось статками одіозного екс-регіонала Нестора Шуфрича. Щоправда, судячи із кількості успіхів цього органу у минулому, перспективною ця справа не виглядає.
Також у випуску:
Ляшко радикально бореться за рейтинг.
Джерело: 24 канал
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