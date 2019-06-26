Вєсті. UA: Маленька копія Медведчука. Американські гірки Савченко

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 26 червня – у політиці багато дуетів: брати Дубневичі чи сестри Савченко. Тепер може возз'єднатися пекельний дует – старший брат Медведчука йде в Раду зі схожою програмою. Американські гірки найкраще ілюструють життя Надії Савченко: спочатку маловідома льотчиця, а потім вжух – і на телебаченні. Потім полон і роки за ґратами, а далі – звільнення.

Також у випуску: Шуфрич задав "пацаняче питання" очільнику "Слуги народу". У "Нафтогазу" із Кабміном хронічний конфлікт.

Джерело: 24 канал