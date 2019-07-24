Вєсті.UA: Останні дні Гройсмана. Грінч УПЦ МП
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 24 липня – каденція Гройсмана добігає кінця і вже незабаром в нас буде нова Рада і Кабмін. Цікаво, чи дотримається прем'єр старої традиції українських політиків і забере всі надбання з собою? В Україні з'явився свій Ґрінч – з бородою і Московським Патріархатом.
Також у випуску:
Повалій повертається в Україну.
Джерело: 24 канал
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