Вєсті.UA: Останні дні Гройсмана. Грінч УПЦ МП

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 24 липня – каденція Гройсмана добігає кінця і вже незабаром в нас буде нова Рада і Кабмін. Цікаво, чи дотримається прем'єр старої традиції українських політиків і забере всі надбання з собою? В Україні з'явився свій Ґрінч – з бородою і Московським Патріархатом.

Також у випуску: Повалій повертається в Україну.

Джерело: 24 канал