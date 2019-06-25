Вєсті. UA: Павуки в банці Кива і Труханов. Нацгвардійські танці під Газманова
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 25 червня – Кива і Труханов перед виборами з головою поринули в сили "регіоналів". Та ще й тепер сперечаються, хто з них вірніший ідеалам "Антимайдану". Українська Нацгвардія святкувала випуск майбутніх офіцерів, а самі випускники пили алкоголь, танцювали і співали під Газманова, який просто обожнює Путіна.
Також у випуску:
Гриценко і хід конем.
НейроМосійчук.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Головні новини 25 червня: повернення Росії до ПАРЄ і суд Австрії дозволив екстрадувати Фірташасьогодні , 22:13
-
Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустріїсьогодні , 21:03
-
Учасник шоу "Танці з зірками" Євген Кот одружився на острові Муреа: перші фото з церемоніїсьогодні , 20:26
Коментарі