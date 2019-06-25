Вєсті. UA: Павуки в банці Кива і Труханов. Нацгвардійські танці під Газманова

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 25 червня – Кива і Труханов перед виборами з головою поринули в сили "регіоналів". Та ще й тепер сперечаються, хто з них вірніший ідеалам "Антимайдану". Українська Нацгвардія святкувала випуск майбутніх офіцерів, а самі випускники пили алкоголь, танцювали і співали під Газманова, який просто обожнює Путіна.

Також у випуску: Гриценко і хід конем. НейроМосійчук.

Джерело: 24 канал