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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Вєсті. UA: Потойбічні розмови Медведчука та Путіна. Чим займеться Ляшко після виборів

      Вєсті.UA 274

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 19 липня – Володимир Путін зустрівся в Санкт-Петербурзі з кандидатому депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя", своїм кумом Віктором Медведчуком. Проте їх рандеву скоріше нагадувало "Божественну комедію". Рейтинги показують, що в Олега Ляшка немає шансів переобратися у Верховну Раду, тому тепер він нарешті зможе зайнятися творчою кар'єрою.

      Також у випуску:

      Онищенко і його дорога родина.

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      Теги: Вєсті.UA Віктор Медведчук Володимир Путін Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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