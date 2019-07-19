Вєсті. UA: Потойбічні розмови Медведчука та Путіна. Чим займеться Ляшко після виборів
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 19 липня – Володимир Путін зустрівся в Санкт-Петербурзі з кандидатому депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя", своїм кумом Віктором Медведчуком. Проте їх рандеву скоріше нагадувало "Божественну комедію". Рейтинги показують, що в Олега Ляшка немає шансів переобратися у Верховну Раду, тому тепер він нарешті зможе зайнятися творчою кар'єрою.
Також у випуску:
Онищенко і його дорога родина.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі