Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22 липня – після парламентських виборів 2019 року "Радикальна партія" Олега Ляшка не потрапляє до Верховної Ради. Проте є примарна надія, що її лідер може стати помічником "Слуги народу". За Надію Савченко на парламентських виборах віддало свій голос тільки вісім людей.
Також у випуску:
Сенсації парламентських перегонів.
Отруйні рецепти.
Джерело: 24 канал
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