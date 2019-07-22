Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22 липня – після парламентських виборів 2019 року "Радикальна партія" Олега Ляшка не потрапляє до Верховної Ради. Проте є примарна надія, що її лідер може стати помічником "Слуги народу". За Надію Савченко на парламентських виборах віддало свій голос тільки вісім людей.

Також у випуску: Сенсації парламентських перегонів. Отруйні рецепти.

Джерело: 24 канал