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      Вєсті. UA: Самка Богомолець відгризатиме язика. Качиний тест для суддів

      Вєсті.UA 50 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 3 липня – Докторка-депутатка Богомолець зареєструвала законопроект про дематюкізацію мови і хоче штрафувати тих, хто лихословить. Це нагадує самку богомола, яка при спарюванні відгризає самцям язика. Члени ЦВК готуються пустити на вибори Шарія і Клюєва. Тому таких суддів потрібно перевірити качиним тестом. Як саме – дивіться у відео.

      Також у випуску:

      Феміда грає в одній команді із Надійкою Савченко.

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      Теги: Судді Вєсті.UA Ольга Богомолець
      Джерело: 24 канал
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