Вєсті. UA: Самка Богомолець відгризатиме язика. Качиний тест для суддів
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 3 липня – Докторка-депутатка Богомолець зареєструвала законопроект про дематюкізацію мови і хоче штрафувати тих, хто лихословить. Це нагадує самку богомола, яка при спарюванні відгризає самцям язика. Члени ЦВК готуються пустити на вибори Шарія і Клюєва. Тому таких суддів потрібно перевірити качиним тестом. Як саме – дивіться у відео.
Також у випуску:
Феміда грає в одній команді із Надійкою Савченко.
Джерело: 24 канал
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