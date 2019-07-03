Вєсті. UA: Самка Богомолець відгризатиме язика. Качиний тест для суддів

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 3 липня – Докторка-депутатка Богомолець зареєструвала законопроект про дематюкізацію мови і хоче штрафувати тих, хто лихословить. Це нагадує самку богомола, яка при спарюванні відгризає самцям язика. Члени ЦВК готуються пустити на вибори Шарія і Клюєва. Тому таких суддів потрібно перевірити качиним тестом. Як саме – дивіться у відео.

Також у випуску: Феміда грає в одній команді із Надійкою Савченко.

Джерело: 24 канал