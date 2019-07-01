Вєсті. UA: Секретний план одіозного Киви. Страшне повернення Клюєва
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 1 липня – Ілля Кива увійшов до партії "Опозиційна платформа – За життя". Не зважаючи на те, що він був учасником АТО, радником міністра внутрішніх справ та водив дружбу із не лояльним до Кремля Корчинським. Верховний суд дозволив Андрію Клюєву брати участь у парламентських виборах.
Також у випуску:
Хороша та погана новина про парламентські вибори.
Джерело: 24 канал
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