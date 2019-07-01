Вєсті. UA: Секретний план одіозного Киви. Страшне повернення Клюєва

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 1 липня – Ілля Кива увійшов до партії "Опозиційна платформа – За життя". Не зважаючи на те, що він був учасником АТО, радником міністра внутрішніх справ та водив дружбу із не лояльним до Кремля Корчинським. Верховний суд дозволив Андрію Клюєву брати участь у парламентських виборах.

Також у випуску: Хороша та погана новина про парламентські вибори.

Джерело: 24 канал