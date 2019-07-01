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      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вєсті. UA: Секретний план одіозного Киви. Страшне повернення Клюєва

      Вєсті.UA 199 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 1 липня – Ілля Кива увійшов до партії "Опозиційна платформа – За життя". Не зважаючи на те, що він був учасником АТО, радником міністра внутрішніх справ та водив дружбу із не лояльним до Кремля Корчинським. Верховний суд дозволив Андрію Клюєву брати участь у парламентських виборах.

      Також у випуску:

      Хороша та погана новина про парламентські вибори.

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      Теги: Вєсті.UA Ілля Кива Андрій Клюєв
      Джерело: 24 канал
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