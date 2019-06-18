Вєсті. UA: Цікаві персонажі у списку Порошенка. Новий наступ Надії Савченко

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 18 червня – українців розбурхала своєї поведінкою голова Васильківської райради Наталія Баласинович, яка є у списку партії Петра Порошенка, – то з матами кидається на поліцейську, то з кулаками на консьєржку. Скандальна Надія Савченко не втрималась і доєдналася до свята політичного безумства перед парламентськими виборами.

Також у випуску: Новий казус зі Зеленським. Чорні діри України.

Джерело: 24 канал