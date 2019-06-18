23:21
18 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
      Вєсті Кремля
      21:16, 17 червня
      Вєсті. UA: Цікаві персонажі у списку Порошенка. Новий наступ Надії Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, сьогодні
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Революція на граніті
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      Вєсті. UA: Цікаві персонажі у списку Порошенка. Новий наступ Надії Савченко

      Вєсті.UA 385 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 18 червня – українців розбурхала своєї поведінкою голова Васильківської райради Наталія Баласинович, яка є у списку партії Петра Порошенка, – то з матами кидається на поліцейську, то з кулаками на консьєржку. Скандальна Надія Савченко не втрималась і доєдналася до свята політичного безумства перед парламентськими виборами.

      Також у випуску:

      Новий казус зі Зеленським.

      Чорні діри України.

      blog_ava
      Парламентські вибори 2019: список партій
      сьогодні
      5288
      Теги: Новини України Вєсті.UA Петро Порошенко Надія Савченко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 18 червня: зустріч Зеленського з Меркель, його анонс для Путіна та ЦВК про вибори
      сьогодні , 22:46 Головні новини 18 червня: зустріч Зеленського з Меркель, його анонс для Путіна та ЦВК про вибори
      718
      Искривленная реальность: в "ЛНР" вышел фильм "Ополченочка"
      сьогодні , 22:00 Искривленная реальность: в "ЛНР" вышел фильм "Ополченочка"
      Ольга Черненко 401
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      сьогодні , 21:16 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      2328
      "Батьки вигнали мене з дому після протестів": мітинги у Гонконзі на сторінках світових ЗМІ
      сьогодні , 20:35 "Батьки вигнали мене з дому після протестів": мітинги у Гонконзі на сторінках світових ЗМІ
      Світлана Попова 612
      Як платити податок на нерухомість в Україні у 2019 році
      сьогодні , 19:02 Як платити податок на нерухомість в Україні у 2019 році
      Яніна Ткачук 852
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук