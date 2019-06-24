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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПАРЄ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
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      Вєсті. UA: Цікавий спосіб відновлення Донбасу Коломойським. Український Амстердам Саакашвілі

      Вєсті.UA 305 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 24 червня – Володимир Зеленський заявив, що Ігор Коломойський буде вкладати великі гроші в інфраструктуру Донбасу. Проте сам бізнесмен сказав, що може "пофарбувати ларьок або два". Суд Києва визнав факт безперервного проживання Міхеїла Саакашвілі в Україні протягом п'яти років. Не зважаючи на те, що політик останнім часом жив в Амстердамі.

      Також у випуску:

      Чим займаються прихильники традиційних сімейних цінностей.

      Кому відмовила ЦВК.

      "Поважна причина" нардепа-втікача Онищенка.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Ігор Коломойський Міхеїл Саакашвілі
      Джерело: 24 канал
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