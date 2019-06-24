Вєсті. UA: Цікавий спосіб відновлення Донбасу Коломойським. Український Амстердам Саакашвілі

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 24 червня – Володимир Зеленський заявив, що Ігор Коломойський буде вкладати великі гроші в інфраструктуру Донбасу. Проте сам бізнесмен сказав, що може "пофарбувати ларьок або два". Суд Києва визнав факт безперервного проживання Міхеїла Саакашвілі в Україні протягом п'яти років. Не зважаючи на те, що політик останнім часом жив в Амстердамі.

Також у випуску: Чим займаються прихильники традиційних сімейних цінностей. Кому відмовила ЦВК. "Поважна причина" нардепа-втікача Онищенка.

Джерело: 24 канал