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Вєсті. UA. Величезна таємниця Януковича. Нова професія Нелі Штепи

Вєсті.UA 21:54, 18 січня 715 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 18.01 – суд над президентом-втікачем Віктром Януковичем перейшов у закриту стадію, але адвокати анонсували його повернення до України. Судовий процес над Нелею Штепою нагадує цирк. Спочатку екс-мера Слов'янська, якій загрожує довічне ув'язнення за тероризм, відправили під домашній арешт. А тепер вона і зовсім вільна і використовує свою свободу сповна.

Також у випуску:

Обурений кум Путіна.

Нелюдські страждання Насірова.

На що готові українці заради миру на Донбасі.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Вєсті.UA Віктор Янукович Роман Насіров Неля Штепа
Джерело: 24 Канал
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