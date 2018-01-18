Вєсті. UA. Величезна таємниця Януковича. Нова професія Нелі Штепи

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 18.01 – суд над президентом-втікачем Віктром Януковичем перейшов у закриту стадію, але адвокати анонсували його повернення до України. Судовий процес над Нелею Штепою нагадує цирк. Спочатку екс-мера Слов'янська, якій загрожує довічне ув'язнення за тероризм, відправили під домашній арешт. А тепер вона і зовсім вільна і використовує свою свободу сповна.

Також у випуску: Обурений кум Путіна. Нелюдські страждання Насірова. На що готові українці заради миру на Донбасі.