Вєсті. UA: Від чого збуджується Портнов. Розбрат серед опозиціонерів
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 4 липня – збочення – звичне для української політики явище. Андрій Портнов, який довго утримувався від стосунків з політикою приїхав дуже збуджений, особливо від Петра Порошенка. Дві старорежимні політсили – "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка та "Опозиційний блок" Євгена Мураєва остаточно побили горщики через Іллю Киву.
Також у випуску:
Нерухомість Шуфрича.
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