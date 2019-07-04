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      Вєсті. UA: Від чого збуджується Портнов. Розбрат серед опозиціонерів

      Вєсті.UA 90 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 4 липня – збочення – звичне для української політики явище. Андрій Портнов, який довго утримувався від стосунків з політикою приїхав дуже збуджений, особливо від Петра Порошенка. Дві старорежимні політсили – "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка та "Опозиційний блок" Євгена Мураєва остаточно побили горщики через Іллю Киву.

      Також у випуску:

      Нерухомість Шуфрича.

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      Теги: Вєсті.UA Андрій Портнов
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