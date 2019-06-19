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      Вєсті. UA: Як Ляшко рятував Вакарчука. Несподіване зізнання кума Путіна

      Вєсті.UA 124 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 19 червня – мало хто знає, але Ляшко врятував Вакарчука з рук бойовиків у Криму в березні 2014 року. Співака заблокували в аеропорту Сімферополя, але там випадково опинився нардеп і витягнув його. Медвчедчук, якого всі знають як кума Путіна, заявив, що Крим – це територія України. Так, він навмисне дратує людей, аби повтішатися негативною реакцією.

      Також у випуску:

      Бідолаху Єфремова забули включити до списку партії "Опозиційний блок".

      Чому у Верховну Раду пхається Шарій з компанією.

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      Теги: Вєсті.UA Святослав Вакарчук Олег Ляшко Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
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