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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вєсті. UA: Як Вакарчук облажався. Стендап Ляшка про Ахметова

      Вєсті.UA 472 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 10 липня – Вакарчук не знає, скільки коштує кубометр газу. Рок-зірці хотіли підказати, проте він почув невірно – не 8,50, а 250. Очевидно, Вакарчуку треба подарувати газову плиту. Єдиний, хто ще не отримав образливого прізвиська від Ляшка – Ахметов. Коли Ляшка це запитали, він трохи занервував, а потім сказав, що олігарх чистий і незаплямований.

      Також у випуску:

      Ренегада Добкіна прогнали з російського кордону.

      Кого українці хочуть бачити у кріслі прем'єр-міністра: деталі в цифрах.

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      Теги: Святослав Вакарчук - новини Вєсті.UA Олег Ляшко Рінат Ахметов
      Джерело: 24 канал
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