Вєсті. UA: Як Вакарчук облажався. Стендап Ляшка про Ахметова

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 10 липня – Вакарчук не знає, скільки коштує кубометр газу. Рок-зірці хотіли підказати, проте він почув невірно – не 8,50, а 250. Очевидно, Вакарчуку треба подарувати газову плиту. Єдиний, хто ще не отримав образливого прізвиська від Ляшка – Ахметов. Коли Ляшка це запитали, він трохи занервував, а потім сказав, що олігарх чистий і незаплямований.

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Джерело: 24 канал