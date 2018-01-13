Вєсті. UA. Жир. Підготовка до свят по-ахметівськи. Релігійні фантазії Новинського

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 30.12 – добра господиня, аби не пропадали страви, наготовані на свята, частину заморожує. Ахметов, кажуть, добрий господар, тож, аби зайвий мільярд не зіпсувався, він вирішив робити за старою схемою. У Верховній Раді годі шукати більшого вірянина, ніж Вадим Новинський, саме тому він уявляє себе сучасним втіленням Адама.

Також у випуску: Хто став спадкоємцем легітимного Януковича. Наскільки гнучка політика Ляшка. Гройсмана засліпило від власної боротьби з корупцією. Непідсильна задача Добкіна.