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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Вєсті. UA. Жир. Підготовка до свят по-ахметівськи. Релігійні фантазії Новинського

Вєсті.UA 19:06, 13 січня 352 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 30.12 – добра господиня, аби не пропадали страви, наготовані на свята, частину заморожує. Ахметов, кажуть, добрий господар, тож, аби зайвий мільярд не зіпсувався, він вирішив робити за старою схемою. У Верховній Раді годі шукати більшого вірянина, ніж Вадим Новинський, саме тому він уявляє себе сучасним втіленням Адама.

Також у випуску:

Хто став спадкоємцем легітимного Януковича.

Наскільки гнучка політика Ляшка.

Гройсмана засліпило від власної боротьби з корупцією.

Непідсильна задача Добкіна.

Теги: Новини України гроші релігія Вєсті.UA Рінат Ахметов Вадим Новинський Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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