Вєсті. UA. Жир. Собачі танці Луценка. Повернення легітимного

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 20.01 – досі на звання найбільшого собачника української політики претендували Олег Ляшко та Юлія Тимошенко, які постійно то на відео, то на фото потрапляють із домашніми улюбленцями. Але в партії президента вирішили висунути свою кандидатуру на звання собачника №1. Адвокат Януковича озвучив останні обіцянки президента-втікача.

Також у випуску: Мироточивий Мірошниченко. Водохресні забави політиків. Парасюк VS Гройсман. Добкін – поціновувач картин "епохи лізоблюдства". Російський "жирижабль" в Києві. Пісня про корупцію від "Вєсті.UA" та Богдана Процишина.