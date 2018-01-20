Вєсті. UA. Жир. Собачі танці Луценка. Повернення легітимного
Вєсті.UA 18:36, сьогодні 323 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 20.01 – досі на звання найбільшого собачника української політики претендували Олег Ляшко та Юлія Тимошенко, які постійно то на відео, то на фото потрапляють із домашніми улюбленцями. Але в партії президента вирішили висунути свою кандидатуру на звання собачника №1. Адвокат Януковича озвучив останні обіцянки президента-втікача.
Також у випуску:
Мироточивий Мірошниченко.
Водохресні забави політиків.
Парасюк VS Гройсман.
Добкін – поціновувач картин "епохи лізоблюдства".
Російський "жирижабль" в Києві.
Пісня про корупцію від "Вєсті.UA" та Богдана Процишина.
Джерело: 24 Канал
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