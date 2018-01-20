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Вєсті. UA. Жир. Собачі танці Луценка. Повернення легітимного

Вєсті.UA 18:36, сьогодні 323 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 20.01 – досі на звання найбільшого собачника української політики претендували Олег Ляшко та Юлія Тимошенко, які постійно то на відео, то на фото потрапляють із домашніми улюбленцями. Але в партії президента вирішили висунути свою кандидатуру на звання собачника №1. Адвокат Януковича озвучив останні обіцянки президента-втікача.

Також у випуску:

Мироточивий Мірошниченко.

Водохресні забави політиків.

Парасюк VS Гройсман.

Добкін – поціновувач картин "епохи лізоблюдства".

Російський "жирижабль" в Києві.

Пісня про корупцію від "Вєсті.UA" та Богдана Процишина.

Теги: Вєсті.UA Юрій Луценко Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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