У випуску програми "Вєсті.UA" за 24 вересня – не так давно Михайло Добкін оголосив про створення партії "Християнські соціалісти". Однак, схоже, правильніше було б її назвати "Християнський соціаліст", адже Добкін на цьогорічних місцевих виборах вирішив іти всюди сам. Глава Закарпатської облради встиг агітувати за 2 різні партії, а балотується від зовсім іншої. Такий собі закарпатський лайфхак.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Як люди голосуватимуть на місцевих виборах.