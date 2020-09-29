У випуску програми "Вєсті.UA" за 29 вересня – в Україні остаточно та безповоротно стало на один комедійний дует менше. Поки Кернес лікується за кордоном, його колишній політичний соратник Добкін намагається сісти в крісло мера Харкова. Невідомо, що буде далі з мінськими перемовинами. Тож Зеленський витягнув туза з рукава – і питанням миру на Донбасі займатиметься ще й Микола Тищенко.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Медведчук і шамани. Смешко іде на Київ.