У випуску програми "Вєсті.UA" за 14 вересня – Маша Фокіна розповіла, як влаштувала діда Вітольда у Тристоронню контактну групу. Схоже, що вона – "сірий кардинал" і точно важливіша, ніж брата Єрмака. Адже той цікавиться лише дрібними посадами. Аби запобігати злочинам, в Україні використовуватимуть штучний інтелект. Назвали назвали іменем Кассандри – провидиці із Трої, яку вважали божевільною.

У випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Азаров потрапив у тотальний бан.