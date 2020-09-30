У випуску програми "Вєсті.UA" за 30 вересня – потоки свідомості Вітольда Фокіна нарешті тригернули Офіс Президента. Тож не вийде йому більше підігравати російській пропаганді. Якщо ти хочеш досягнути успіху в XXI столітті, потрібно завжди бути в тренді. От тому й Ірина Верещук, яка балотується в мери Києва, вирішила стати головним символом руху "жовтих жилетів".

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: "Слуги народу" маленькими кроками йдуть до великої мети.