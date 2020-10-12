У випуску програми "Вєсті.UA" за 12 жовтня – народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що "слуги" планують об'єднатися із ОПЗЖ. Нардеп не проти використовувати російську вакцину, якщо вона буде ефективною. Здавалось, що в Україні Зеленського немає нічого більш постійного, ніж випробувальний термін Арсена Авакова. Але в політичного діяча з'явилась конкурентка.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Антропологічне диво в українській політиці.