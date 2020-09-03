У випуску програми "Вєсті.UA" за 3 вересня – Антон Яценко – це Влад Яма української політики. Він оцінює все. Нещодавно придумав законопроєкт про реєстрацію домашніх тварин. Тепер буде гроші брати за котів і собак. Народний депутат країни, яка понад 6 років бореться з Росією, заявив, що росіяни – наші друзі. Цим розумником був Микола Тищенко.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Як українці ставляться до правоохоронної системи в країні.