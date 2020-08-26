У випуску програми "Вєсті.UA" за 26 серпня – радник Венедіктової пробув на посаді зовсім недовго. Однак він все одно найкращий у всьому. У Верховній Раді з'явився новий тренд – ображати тварин. Ляшко колись ображав лисиць, Андрій Богдан накидався на козла, а про Шуфрича – окрема історія. Водночас ОПЗЖопка Королевська взагалі недолюблює овець, коней та кішок та цуценят.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Надефективний уряд Шмигаля вирішив прислухатись до найпотужнішого міністра Арсена Борисовича.