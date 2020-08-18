У випуску програми "Вєсті.UA" за 18 серпня – світ чув чимало історій як від віщунів, так і про них. І от не менш фантастичну розповів пророк Леонід Кравчук. Він відчуває, що в Росії теж хочуть, щоб на Донбасі був мир. Кажуть, що подарунки бувають хороші, погані і книги. Але ОПЗЖ розірвала це коло і додала в нього ще один пункт – подарунки від Іллі Киви. Вадим Рабінович в цьому вже переконався.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Зрадометр в Україні знову зашкалює.