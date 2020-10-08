У випуску програми "Вєсті.UA" за 8 жовтня – є декілька історій, які стали символом кохання і самотності. У літературі – Ромео та Джульєтта, в кіно – Хатіко, який чекав свого господаря. У політиці – Кравчук, який побивається за своїм Фокіним. Україна заявила про підтримку Азербайджану в Карабаському конфлікті. Але на кожне рішення уряду є Ілля Кива, який закликав підтримати Вірменію.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: "Свята" дружина Насірова.