У випуску програми "Вєсті.UA" за 19 серпня – Лукашенка покинули майже всі, але йому підставили плече в Україні. Михайло Добкін заявив, що підтримує "бацьку". Ексрегіонал і просто політичний невдаха Олександр Вілкул загорнувши себе у новий фантик блоку "Українська перспектива", пішов підкорювати батькову вотчину.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Яке місце посідає Україна за кількістю хворих на коронавірус – деталі в цифрах.