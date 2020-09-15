У випуску програми "Вєсті.UA" за 15 вересня – Білорусь не видала Україні "вагнерівців", Рада засудила дії Лукашенка. І от Григорович взявся за автомат , і давай ловити українських диверсантів: один за одним, сотня за сотнею. Найближчими роками кількість школярів, які завалять фінальні іспити, може збільшитись. А винне в цьому Міносвіти з їхнім обов'язким ЗНО з математики.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: В Раді більше не буде довідок про судимість. У Ткаченка поцілили яйцем.