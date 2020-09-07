У випуску програми "Вєсті.UA" за 7 вересня – нещодавно патріарх Філарет захворів на COVID-19. Проте священнослужитель не надто сповідує наукову теорію зараження вірусом. Ймовірно, його метод лікування також буде далеким від науки. Саакашвілі красивим відео попрощався з Україною, проте ніхто не думав, що він так швидко повернеться. Наразі політик з'явився у компанії Андрія Богдана.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Політичне кохання Киви до Лукашенка.