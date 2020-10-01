У випуску програми "Вєсті.UA" за 1 жовтня – у березні 2020 року Венедіктову призначили генпрокуроркою України. Але одразу після того були перші виправдання за незадекларований годинник, далі – ще "цікавіше". Медведчук запропонував закупити російську вакцину. Він сказав, що замість переговорів про закупівлю в Росії вакцини від коронавірусу, влада витрачає гроші на дороги.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: ОПЗЖ та "порятунок" Одеси на місцевих виборах. Клон Саакашвілі йде у мери.