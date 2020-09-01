У випуску програми "Вєсті.UA" за 1 вересня – Надія Савченко, то людина-оркестр. Вона і льотчиця, і героїня України, і політик, і телезірка, і недотерористка, і співає, і танцює, і книжки пише. Перший український прем'єр та заступник Леоніда Кравчука як голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін дав інтерв'ю "Стране".

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Дубінський вирішив спробувати свої сили у мистецтві пророцтва.