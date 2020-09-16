У випуску програми "Вєсті.UA" за 16 вересня – Степанов йде з міністрів у депутати облради. Це дивний кар'єрний ріст, але якщо він зможе підняти бюджет області так, як підняв кількість хворих на COVID-19 – йому пам'ятник замість Дюка поставлять. Марина Порошенко допомагає вести "Європейську солідарність". Їх родинного Шаріка теж можна запхати кудись для розширення політичного впливу Порошенків.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Час для усамітнення Киви та Лукашенка. Укрзалізниця "піднялась".