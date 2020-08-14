У випуску програми "Вєсті.UA" за 14 серпня – Лукашенко вирішив розіграти російську карту, аби об'єднати навколо себе повсталий народ. Мовляв, якщо буде Майдан, то і все решта буде як в Україні, із війною та окупацією. Проросійська ОПЗЖ комфортно почувається у Раді, а кремлівський проєкт Шарія влаштовує мітинги в урядовому кварталі Києва. Аж раптом їх захотіли заборонити.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Ілля Кива прогнозує переворот.