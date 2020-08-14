Вєсті.UA: Слід Бандери у Білорусі. Проросійські сили в Україні можуть зникнути
У випуску програми "Вєсті.UA" за 14 серпня – Лукашенко вирішив розіграти російську карту, аби об'єднати навколо себе повсталий народ. Мовляв, якщо буде Майдан, то і все решта буде як в Україні, із війною та окупацією. Проросійська ОПЗЖ комфортно почувається у Раді, а кремлівський проєкт Шарія влаштовує мітинги в урядовому кварталі Києва. Аж раптом їх захотіли заборонити.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Ілля Кива прогнозує переворот.