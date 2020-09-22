У випуску програми "Вєсті.UA" за 22 вересня – можливо, всі факапи Тищенка – не більше, ніж ігри розуму. І під образом розгубленого Джона Траволти ховається істинний керманич України. Форест Гамп брав участь у всіх головних подіях американської історії 20 століття і був знайомий з історичними постаттями. В Україні теж є свій персонаж культового фільму – Андрій Пальчевський.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Супермодернізація Укрзалізниці.