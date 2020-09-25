У випуску програми "Вєсті.UA" за 25 вересня – Авакову потрібні нові вірні пси на службі. Раптом підтримка прийшла, звідки не чекали: до Харківського університету внутрішніх справ вступив Олександр Усик. Що роблять аеронавти, коли повітряна куля починає втрачати висоту? Скидають баласт. За таким принципом почали діяти і "слуги народу". Але потім, чомусь, вони намагаються затягнути його назад.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: "Мурка" від Рабіновича.