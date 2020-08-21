У випуску програми "Вєсті.UA" за 21 серпня – невідомо, як примудрився Назар Холодницький "пересидіти" на посаді 4 різних генпрокурорів, але і його час прийшов. Керівник САП подав у відставку. Як відомо в Україні, нова мітла завжди мете по-новому. Ірина Верещук дивує своєю політичною рекламою. Вона впевнена, що Київ – це Рава-Руська. Однак навряд чи кияни з цим погодяться.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Краще хворий, ніж голодний. Стало відомо, транш у 35 мільярдів з фонду для COVID-19 віддали на "Велике будівництво" доріг.