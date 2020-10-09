У випуску програми "Вєсті.UA" за 9 жовтня – кандидатка у мери Києва Верещук хоче повернути в Україну радянщину: талони, черги та дефіцит. Згодом вона хоче досягти значно більших висот, ніж просто очолити столицю. Не знаємо, що в Геннадія з закордонним паспортом, але втікати йому доведеться далеко. Річ у тім, що його запросили в Кенію, але там ще не знають, чим він славиться в Україні.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Герцог і герцогиня Кембриджські зустрілися з герцогом і герцогинею Криворізькими.