У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 5 вересня – дедалі частіше уряд призначає на керівні посади вже відомих чиновників, репутація яких не завжди хороша. Ймовірно, що й Азаров може втретє прийти на посаду. Кива та Медведчук вирішили радянським прапором Білорусі підтримати Лукашенка. Проте перший вивісив стяг не тим боком.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Верещук знімали у ролі Мері Поппінс. Савченко шукає принца. Уряд хоче "збрити бороди" київським князям.