У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 19 вересня – президент і його політсила обіцяли саджати ще минулої весни. І от перший корупційний урожай. А генпрокурорка спочатку не бачила підстав для оголошення підозри нардепу Юрченку, і за добу вони зненацька з'явились. Вєстям вдалося розшифрувати поведінку Шуфрича. Справа в тому, що нардеп від ОПЗЖ – мазохіст.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Провидиця для Мін'юсту. Кличко готовий стати чемпіоном. Незручна ситуація в Криму. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Магічний бій нардепа-шахіста. Хасиди прориваються в Україну. Айфони для комунальників у Харкові. На Рівненщині дороги латали штанами. Специфічні смаки прокурора на Тернопільщині. НЛО на українських курортах. Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 19 вересня 2020: