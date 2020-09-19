Вєсті.UA. Жир: Фокуси від Венедіктової. Потаємні бажання Шуфрича
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 19 вересня – президент і його політсила обіцяли саджати ще минулої весни. І от перший корупційний урожай. А генпрокурорка спочатку не бачила підстав для оголошення підозри нардепу Юрченку, і за добу вони зненацька з'явились. Вєстям вдалося розшифрувати поведінку Шуфрича. Справа в тому, що нардеп від ОПЗЖ – мазохіст.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Провидиця для Мін'юсту.
Кличко готовий стати чемпіоном.
Незручна ситуація в Криму.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Магічний бій нардепа-шахіста.
Хасиди прориваються в Україну.
Айфони для комунальників у Харкові.
На Рівненщині дороги латали штанами.
Специфічні смаки прокурора на Тернопільщині.
НЛО на українських курортах.
Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 19 вересня 2020: