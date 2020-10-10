Вєсті.UA. Жир: Герцог і герцогиня Криворізькі. "Слуги народу" знають путінську програму
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 10 жовтня – Володимир Зеленський з дружиною поїхали в Лондон. І тут усе зрозуміло – треба за власною квартирою приглядати. У Зеленських там якраз майно маже на 100 метрів. Журналісти процитували "слугам" програму путінської "Єдиної Росії". І нардепи не змогли відрізнити пункти російської політсили від своєї.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Медведчук везе нам вакцину з РФ.
Добкіна завербували
Верещук намагається повернути радянщину.
Мирний "план" Медведчука.
Потаємні закутки душі прокурора Петришина.