У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 10 жовтня – Володимир Зеленський з дружиною поїхали в Лондон. І тут усе зрозуміло – треба за власною квартирою приглядати. У Зеленських там якраз майно маже на 100 метрів. Журналісти процитували "слугам" програму путінської "Єдиної Росії". І нардепи не змогли відрізнити пункти російської політсили від своєї.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Медведчук везе нам вакцину з РФ. Добкіна завербували Верещук намагається повернути радянщину. Мирний "план" Медведчука. Потаємні закутки душі прокурора Петришина.