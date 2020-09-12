Вєсті.UA. Жир: Лукашенка хочуть віддати ОПЗжопцям. Кернес створений для TikTok
У випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 12 вересня – Ілля Кива поводиться так, ніби Лукашенко – його колишній, який його ігнорує. Він старається для бацьки, навіть збрив свою холостяцьку щетину, щоб виросли вуса. Кернес просто створений для TikTok. Він може підспівати кому завгодно, якщо доведеться, а кулінарія – його друге ім'я.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Шкарлет порадив жити на позитиві, навіть коли маленька зарплата.
Тимошенка врятує світ.
Мендель – майже кандидат наук.
Богдан не може повірити, що Зеленський тепер з Єрмаком.
Кому став би у пригоді Лукашенко.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Російські дороги на Львівщині.
Фіаско "слуг народу".
Жінка з Маріуполя з'їла постанову про штраф.
Мовний патруль в Україні.
Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 12 вересня 2020: