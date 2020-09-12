У випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 12 вересня – Ілля Кива поводиться так, ніби Лукашенко – його колишній, який його ігнорує. Він старається для бацьки, навіть збрив свою холостяцьку щетину, щоб виросли вуса. Кернес просто створений для TikTok. Він може підспівати кому завгодно, якщо доведеться, а кулінарія – його друге ім'я.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Шкарлет порадив жити на позитиві, навіть коли маленька зарплата. Тимошенка врятує світ. Мендель – майже кандидат наук. Богдан не може повірити, що Зеленський тепер з Єрмаком. Кому став би у пригоді Лукашенко. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Російські дороги на Львівщині. Фіаско "слуг народу". Жінка з Маріуполя з'їла постанову про штраф. Мовний патруль в Україні. Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 12 вересня 2020: