У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 3 жовтня – російський історик в інтерв'ю Гордону розповів, що Медведчук привіз з Амазонії шамана, який провів для нього обряд перед виборами. Він зробив прогноз, що кум Путіна буде наступним президентом України. Нардеп Дубінський створював фейки про Майдан. Замовником було найближче оточення ексміністра зборів і доходів Клименка.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Російська вакцина від Медведчука. Тищенко змінив обов'язки. Кернес образився на Добкіна через вибори. Гроші з коронавірусного фонду витратили на МВС. Путіна номінували на Нобелівську премію миру. Пропаганда Кисельова у російських програмах. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Голова Закарпатської ОДА подався у супергерої. Каплін, який ломився у двері міського головиз сокирою, боротиметься за мерське крісло у Полтаві. Партія Борислава Берези переплутала міста у рекламі про Київ. "Слуга народу" з Харківщини назвав виборців "ізюмом". Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 3 жовтня 2020: