У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 26 вересня – про Одесу написані сотні пісень, одна з яких – кримінальна "Мурка". Але не всі знають, що є ще єврейський варіант "Мурки", яка починається зі слів: "Раз пошли на дело я и Рабинович". Коней, як відомо, на переправі не міняють. Але от "Слуги народу", певно, цього не знають – і кинулися раптом змінювати виборче законодавство України.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Пальчевський – український Форест Гамп. Добкін балотується у всіх містах. "Слуги народу" скидають баласт. "Мурка" від Рабіновича. Усик рветься служити Авакову. Судді, яким не страшний апокаліпсис. Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 26 вересня 2020: У спецвипуску "Вєсті з палєй": Мер Миколаєва відбілює репутацію на Біблії. "Ровний пацан" Євгеній Червоненко. "Слузі народу" не фартить з географією. "Зелена" ікона на Івано-Франківщині. Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 26 вересня 2020: