Вєсті.UA. Жир: ОПЗЖ сказали своє слово в Одесі. "Слугам" знову щось не подобається
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 26 вересня – про Одесу написані сотні пісень, одна з яких – кримінальна "Мурка". Але не всі знають, що є ще єврейський варіант "Мурки", яка починається зі слів: "Раз пошли на дело я и Рабинович". Коней, як відомо, на переправі не міняють. Але от "Слуги народу", певно, цього не знають – і кинулися раптом змінювати виборче законодавство України.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Пальчевський – український Форест Гамп.
Добкін балотується у всіх містах.
"Слуги народу" скидають баласт.
"Мурка" від Рабіновича.
Усик рветься служити Авакову.
Судді, яким не страшний апокаліпсис.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 26 вересня 2020:
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Мер Миколаєва відбілює репутацію на Біблії.
"Ровний пацан" Євгеній Червоненко.
"Слузі народу" не фартить з географією.
"Зелена" ікона на Івано-Франківщині.
Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 26 вересня 2020: