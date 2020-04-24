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      Вєсті.UA: Квартира-фантом Венедіктової. Повернення політичних трупів Януковича

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 24 квітня – сім'я чинної генпрокурорки Венедіктової напрацювала на квартиру-фантом у Києві. "Політичний труп" часів Януковича Василь Цушко прагне сісти у крісло міністра фінанстів.

      Також у випуску:

      ОПЗЖ-лабораторії.

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Василь Цушко Ірина Венедіктова Новини України Вєсті.UA
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