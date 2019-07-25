Вєсті.UA: Чим тепер займатиметься Ляшко. Екс-нардепа запросили у "95 Квартал"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 25 липня – Ляшко може сяде писати п'ятдесят томів праць, як його кумир. Адже він вже пише пости в соцмережах, як Іван Франко. Кажуть, що Ляшкові також тричі являлася любов. Мосійчуку пора шукати нову роботу, тим більше він вже отримав цікаву пропозицію – піти в "95 Квартал". Але він чомусь відмовився, можливо йому не запропонували достатньої кількості їжі.

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