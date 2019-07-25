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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      Вєсті.UA: Чим тепер займатиметься Ляшко. Екс-нардепа запросили у "95 Квартал"

      Вєсті.UA 889 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 25 липня – Ляшко може сяде писати п'ятдесят томів праць, як його кумир. Адже він вже пише пости в соцмережах, як Іван Франко. Кажуть, що Ляшкові також тричі являлася любов. Мосійчуку пора шукати нову роботу, тим більше він вже отримав цікаву пропозицію – піти в "95 Квартал". Але він чомусь відмовився, можливо йому не запропонували достатньої кількості їжі.

      Також у випуску:

      Королевська як "колобок": від Юльки втекла, з "Опоблоку" втекла, але якщо від Медведчука спробує втекти – її і з'їдять.

      У "Слузі народу", яка відтяла собі більшість у новому парламенті, віддали своїх депутатів на навчання.

      blog_ava
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      20230
      Теги: Новини України Вєсті.UA Олег Ляшко Верховна Рада Ігор Мосійчук
      Джерело: 24 канал
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