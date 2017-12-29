Вєсті.UA. "Голубой огоньок" телеканалу "Інтер". Гумористичний бенефіс Добкіна
Вєсті.UA 21:30, 29 грудня 452 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 29.12 – телеканал "Інтер" з радістю потурає ностальгійним настроям деякої частини українського суспільства. В Україні назріває створення нової політичної сили, аби тільки з лідером та ідеологією склалося.
Також у випуску:
Баба-Яга з Єкатеринбурга вирішила захопити світ. Вирішила почати з Флориди.
Михайло Добкін висунув свою версію, чому деякі полонені відмовились від обміну.
Джерело: 24 Канал
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