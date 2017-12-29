Вєсті.UA. "Голубой огоньок" телеканалу "Інтер". Гумористичний бенефіс Добкіна

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 29.12 – телеканал "Інтер" з радістю потурає ностальгійним настроям деякої частини українського суспільства. В Україні назріває створення нової політичної сили, аби тільки з лідером та ідеологією склалося.

Також у випуску: Баба-Яга з Єкатеринбурга вирішила захопити світ. Вирішила почати з Флориди. Михайло Добкін висунув свою версію, чому деякі полонені відмовились від обміну.