Вєсті.UA: Хто стане наступним прем'єром. Як триває навчання "слуг народу"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 29 липня – вся Україна чекає відповіді на надзвичайно важливе питання – хто стане наступним прем'єр-міністром, І, схоже, "Вєсті.UA" знайшли підказку, хто це може бути. До 1 вересня ще понад місяць, але якщо ти депутат від "Слуги народу", то доводиться навіть у спеку вчитись, вчитись і ще раз вчитись.

Також у випуску: Меркель дивиться "Слугу народу".

Джерело: 24 канал