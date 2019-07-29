20:22
29 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Борис Джонсон прем'єр-міністр Ямайки. Санаторій для дєда Путіна
      Вєсті Кремля
      19:35, 27 липня
      Вєсті.UA: Хто стане наступним прем'єром. Як триває навчання "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:01, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      Вєсті.UA: Хто стане наступним прем'єром. Як триває навчання "слуг народу"

      Вєсті.UA 29 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 29 липня – вся Україна чекає відповіді на надзвичайно важливе питання – хто стане наступним прем'єр-міністром, І, схоже, "Вєсті.UA" знайшли підказку, хто це може бути. До 1 вересня ще понад місяць, але якщо ти депутат від "Слуги народу", то доводиться навіть у спеку вчитись, вчитись і ще раз вчитись.

      Також у випуску:

      Меркель дивиться "Слугу народу".

       

      blog_ava
      Курс долара в Україні: прогноз на тиждень
      сьогодні
      24269
      Теги: Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Коли чекати на дешеві кавуни та дині
      сьогодні , 20:02 Коли чекати на дешеві кавуни та дині
      Ірина Поліщук 538
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК почала визнавати результати в округах
      сьогодні , 19:45 Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК почала визнавати результати в округах
      230735
      Опозиція нового складу Ради: хто увійде і який матиме вплив
      сьогодні , 18:01 Опозиція нового складу Ради: хто увійде і який матиме вплив
      Інна Жолобович 1679
      На землі, на воді і в повітрі: маневри бійців ООС: вражаючі фото
      сьогодні , 18:01 На землі, на воді і в повітрі: маневри бійців ООС: вражаючі фото
      Володимир Патола
      Голос Путіна в Раді: хто з прихильників Росії пройшов до українського парламенту
      сьогодні , 16:01 Голос Путіна в Раді: хто з прихильників Росії пройшов до українського парламенту
      Світлана Попова 14168
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук