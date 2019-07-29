Вєсті.UA: Хто стане наступним прем'єром. Як триває навчання "слуг народу"
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 29 липня – вся Україна чекає відповіді на надзвичайно важливе питання – хто стане наступним прем'єр-міністром, І, схоже, "Вєсті.UA" знайшли підказку, хто це може бути. До 1 вересня ще понад місяць, але якщо ти депутат від "Слуги народу", то доводиться навіть у спеку вчитись, вчитись і ще раз вчитись.
Також у випуску:
Меркель дивиться "Слугу народу".
Джерело: 24 канал
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