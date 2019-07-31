Вєсті.UA: Луценко вчиться жартувати. Зеленський наслідує Лукашенка
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 31 липня – спочатку Зеленський хотів звільнити Луценка, бо той був прикладом старої влади. Тепер же про Віталійовича всі забули. Але він з цим не згоден і хоче бути корисним новій владі. У Зеленського підозріло теплі стосунки з президентом Білорусі Лукашенком. І це до речі, взаємно. Що може вийти з цього союзу – дивіться у програмі.
Також у випуску:
Собаки на Порошенка.
Міністерство охорони екстрасенсів.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Три гравці "Ліверпуля": ФІФА назвала кандидатів на звання найкращого гравця 2019 рокусьогодні , 19:23
-
Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК визнала обраними вже 134 депутатівсьогодні , 19:10
-
Про завдання "Голосу" в Раді, сім'ю та спілкування з Вакарчуком: відверте інтерв'ю з Юрчишинимсьогодні , 18:30
Коментарі