Вєсті.UA: Луценко вчиться жартувати. Зеленський наслідує Лукашенка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 31 липня – спочатку Зеленський хотів звільнити Луценка, бо той був прикладом старої влади. Тепер же про Віталійовича всі забули. Але він з цим не згоден і хоче бути корисним новій владі. У Зеленського підозріло теплі стосунки з президентом Білорусі Лукашенком. І це до речі, взаємно. Що може вийти з цього союзу – дивіться у програмі.

Також у випуску: Собаки на Порошенка. Міністерство охорони екстрасенсів.

Джерело: 24 канал