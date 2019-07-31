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      Вєсті.UA: Луценко вчиться жартувати. Зеленський наслідує Лукашенка

      Вєсті.UA 35 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 31 липня – спочатку Зеленський хотів звільнити Луценка, бо той був прикладом старої влади. Тепер же про Віталійовича всі забули. Але він з цим не згоден і хоче бути корисним новій владі. У Зеленського підозріло теплі стосунки з президентом Білорусі Лукашенком. І це до речі, взаємно. Що може вийти з цього союзу – дивіться у програмі.

      Також у випуску:

      Собаки на Порошенка.

      Міністерство охорони екстрасенсів.

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      Теги: Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
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