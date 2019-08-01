Вєсті.UA: Ляшко вийшов на тропу війни. "Слуга народу" буде їздити на велосипеді
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 1 серпня – Олег Ляшко опублікував відео у Facebook, де заступився за Віталія Кличка, якого Андрій Богдан та Володимир Зеленський намагаються посунути з посади голови КМДА. Президент України Володимир Зеленський запропонував виконувачу обов'язків мера Сміли Вікторові Федоренку погасити борги міста за опалення, продавши особистий автомобіль.
Також у випуску:
Чого навчали майбутніх нардепів партії "Слуга народу".
Джерело: 24 канал
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