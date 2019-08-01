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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вєсті.UA: Ляшко вийшов на тропу війни. "Слуга народу" буде їздити на велосипеді

      Вєсті.UA 436 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 1 серпня – Олег Ляшко опублікував відео у Facebook, де заступився за Віталія Кличка, якого Андрій Богдан та Володимир Зеленський намагаються посунути з посади голови КМДА. Президент України Володимир Зеленський запропонував виконувачу обов'язків мера Сміли Вікторові Федоренку погасити борги міста за опалення, продавши особистий автомобіль.

      Також у випуску:

      Чого навчали майбутніх нардепів партії "Слуга народу".

       

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      Теги: Вєсті.UA Олег Ляшко Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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