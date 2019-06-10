Вєсті.UA: Нове кредо Ляшка. Що Онищенко забув в Україні
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 10 червня – радикал Олег Ляшко зібрався на вибори до Ради і заявив, що тепер вони вже будуть працювати, а не жартувати. Проте, такі заяви, напевно, не подобаються його виборцям, бо у партії поки лише 1,9% підтримки. "Старі обличчя" починають повертатися в Україну – екс-регіонал Олександр Онищенко навіть заявив, що балотуватиметься в Раду.
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Джерело: 24 канал
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